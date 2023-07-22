Лучший украинский шахматист может пропустить Кубок мира-2023. Иванчука не выпускают из страны

Причины — призывной возраст и запрет играть с россиянами.

29 июля в Баку стартует Кубок мира — самый статусный турнир ФИДЕ во второй половине 2023 года. Напомним, что шахматисты, занявшие первые три места, получат путевки на турнир претендентов-2024 (это нововведение, раньше на ТП отбирались только финалисты). На турнире сыграют все сильнейшие, за исключением 17-го чемпиона мира Дин Лижэня (китайский гроссмейстер решил взять паузу). Впрочем, это может быть не единственная потеря у мужчин.

Как сообщает в своих социальных сетях гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский, чемпион мира по рапиду и блицу, финалист Кубка мира — 2011 Василий Иванчук до сих пор не может получить разрешение на выезд из страны. «Есть большой риск, что легендарный Василий Иванчук не сможет принять участия в турнире. Он не получил разрешения на выезд из страны, и несмотря на все обращения в Минспорт Украины, ситуация не изменилась. ФИДЕ публикует письмо лучших шахматистов мира с призывом к властям Украины разрешить ситуацию».

За подписью Карлсена и Ананда

Открытое письмо в поддержку 54-летнего гроссмейстера подписали два экс-чемпиона мира Магнус Карлсен и Виши Ананд, а также американцы Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со и израильтянин Борис Гельфанд. Кроме того, подписанты попросили у всего шахматного сообщества оказать украинскому шахматисту поддержку.

До старта Кубка мира остается неделя. Поэтому ситуация для Иванчука непростая. Напомним, что на этот турнир титулованный гроссмейстер получил wild card от ФИДЕ наряду с Хикару Накумурой, Арджуном Эригайси (Индия) и Петром Свидлером (Россия).

Так почему же Украина не отпускает своего лучшего игрока на престижный старт? Судя по всему, на это есть две причины. Сейчас в стране введен запрет на выезд мужчин младше 60 лет. Формально 54-летний Иванчук попадает под ограничение. Василий Михайлович, проживающий во Львове, пока не смог получить согласия ведомства, сообщили журналистам представители Международной шахматной федерации. «Такое разрешение не было предоставлено. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен» — уточнил Сутовский.

Также правительство Украины запрещает своим спортсменам выступать в одних турнирах с россиянами. Даже если представители России будут играть под нейтральным флагом. Хотя на теннисистов это запрет, судя по всему, не распространяется. Российские и украинские девушки играют друг с другом в WTA туре практически каждую неделю. Да, не жмут руку у сетки, но и в шахматах можно обойтись без рукопожатия.

Василий Иванчук. Фото Global Look Press

Три десятка гроссмейстеров из России и Украины

Отметим, что на Кубке мира — 2023 под нейтральным флагом сыграют почти все наши элитные шахматисты. Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Даниил Дубов, Петр Свидлер, Андрей Есипенко, Владимир Федосеев, Антон Демченко, Михаил Антипов, Давид Паравян и Арсений Нестеров. Также на Кубок мира отобрались россияне, сменившие спортивное гражданство после перехода России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. Это Александр Предке и Алексей Сарана. Сергей Карякин получил приглашение сыграть в столице Азербайджана, но отказался от этой возможности из-за нежелания выступать под нейтральным флагом.

От Украины в Кубке мира помимо Иванчука в мужском турнире заявлены Андрей Волокитин, Антон Коробов, Руслан Пономарев, Юрий Кузубов, Владимир Баклан и Виталий Бернадский. Эти гроссмейстеры, судя по всему, постоянно проживают за пределами Незалежной. То есть высока вероятность, что мы и так увидим противостояние российского и украинского шахматиста в Азербайджане. То же самое касается и женского турнира: на Кубок-2023 заявлено шесть россиянок и шесть украинок.

Почему в таком случае должен страдать один Иванчук — загадка.

Отметим, что российские и украинские шахматисты играли между собой на чемпионате Европы в марте этого года. За весь турнир был лишь один странный инцидент.

Украинец Кирилл Шевченко, который с 2022 года выступает за сборную Румынии, намеренно пришел на партию с россиянином Михаилом Кобалия через две минуты после пуска часов, чтобы обойтись без рукопожатия.

Ход белых был уже на доске. В итоге Шевченко удалось одержать победу черными, а Кобалия обратил внимание комиссии турнира на недопустимое поведение оппонента. Комиссия выслушала доводы обеих сторон и вынесла вердикт: результат партии остается в силе.