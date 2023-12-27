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Сегодня, 12:30

«Все животные равны, но некоторые равнее». Российский шахматист возмущен привилегиями Карлсену

Непомнящий раскритиковал организаторов шахматного ЧМ за оказанные привилегии Карлсену
Сергей Подушкин
Обозреватель
Ян Непомнящий, Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press
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Ян Непомнящий жестко раскритиковал организаторов ЧМ по рапиду и блицу в Самарканде.

Чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде только-только стартовал, но без скандалов уже не обходится. Причем возмутителем спокойствия в Узбекистане стал сильнейший российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который на своей страничке в социальных сетях жестко раскритиковал привилегированные условия в рамках ЧМ для норвежца Магнуса Карлсена. И понять Яна можно, ведь создание конкурентных преимуществ для одного, пусть и самого знаменитого, шахматиста может непосредственно влиять на спортивные результаты.

Комната отдыха для одного

«Уважаемые FIDE и организаторы чемпионата! Как известно, все животные равны, но некоторые из них равнее других. Справедливо ли предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — задался вопросом участник двух матчей за шахматную корону.

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Понять Яна можно. Да, Карлсен — уникум, но в таких турнирах, как чемпионат мира по рапиду и блицу с его очень жестким ритмом, собственная комната отдыха действительно является большим подспорьем. Очевидно, что организаторы турнира в Самарканде просто физически не могут предоставить такие комнаты всем многочисленным участникам (202 у мужчин и 117 у женщин), но это не значит, что надо разделять шахматистов по принципу «Карлсен и все остальные». Естественно, это не может не породить недовольство, особенно среди топ-гроссмейстеров.

Так что Непомнящий наверняка высказал на своей страничке то, о чем думают в Самарканде многие его коллеги. Впрочем, это вряд ли что-то изменит — вряд ли организаторы решатся сейчас лишить Магнуса персонального помещения, иначе ведь могут нарваться на жесткий демарш звездного норвежца вплоть до отказа играть. Карлсен, кстати, подтвердил, что сыграет в Самарканде только в начале декабря, что наверняка очень порадовало организаторов. Возможно, поэтому в Узбекистане решили порадовать дорогого гостя, забыв о принципе шахматного равенства.

Шахматист Магнус Карлсен.
Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Доминирование Магнуса

Непомнящий после первого дня чемпионата мира по рапиду занимал, кстати, только 64-е место с тремя очками в пяти партиях. В первой партии он черными сыграл вничью с Михаилом Брякиным, выступающим за сборную Сербии, а во втором белыми для многих сенсационно не смог переиграть 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды, также сыграв вничью. Мало того, в третьем туре Ян уступил черными Сергею Григорьянцу из Венгрии. И, таким образом, с одним очком в трех партиях оказался в группе аутсайдеров.

Правда, затем Непомнящий начал-таки прорыв наверх, выиграв две заключительные партии первого игрового дня — белыми у турецкого гроссмейстера Гемма Каана Гокеркана, а затем черными у россиянина Александра Рязанцева. В его активе стало три очка из пяти, а значит, шансы на высокие места при продолжении победной серии еще остаются.

Тем не менее Карлсен оторвался от Яна уже на 1,5 очка, лишь одну из пяти партий сведя вничью, а в четырех победив. Точно такие же показатели после стартового (из трех) дня ЧМ по рапиду в Самарканде еще у четырех — Ивана Чепаринова из Болгарии, Юй Яньи из Китая, Арджуна Эригайси и Сантоша Видита из Индии. У лучших из россиян Даниила Дубова, Александра Шиманова и Павла Понкратова — по четыре очка. У женщин с четырьмя очками лидирует Нургюл Салимова из Болгарии, лучшая из нейтральных россиянок Анастасия Боднарук с тремя с половиной очками делит пока третье место.

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Напомним, что Магнус чрезвычайно хорош не только в классическом формате, но и в быстрой и молниеносной игре. Что уже не раз доказывал на чемпионатах мира по рапиду и блицу. В частности, он является действующим чемпионом мира по рапиду и блицу, добыв оба титула в 2022 году в Алма-Ате (Казахстан). Всего же на его счету четыре титула в рапиде — также норвежец праздновал победу в 2014, 2015 и 2019 годах. На втором месте по титулам идет Вишванатан Ананд из Индии (два), а по одной победе есть у многих, включая и нескольких россиян. Последним из наших соотечественников успеха добился Дубов в 2018-м.

Что касается блица, то здесь превосходство Карлсена над всеми остальными и вовсе выглядит подавляющим — Магнус завоевал к настоящему моменту уже шесть титулов — в 2009, 2014, 2017, 2018, 2019 и 2022 годах. Следом в иерархии самых успешных мастеров блица идет с тремя титулами чемпиона мира россиянин Александр Грищук, но с 2016 года (тогда первенствовал Сергей Карякин) наши ЧМ по блицу не выигрывали. В Самарканде блиц-турнир, напомним, пройдет 29-30 декабря, сразу после завершения соревнований по рапиду.

Шахматы
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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