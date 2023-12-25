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Карякин бросает вызов
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Сегодня, 22:00

Возьмут ли россияне медали на ЧМ в Самарканде? Надежды на Артемьева, Дубова, Непомнящего, Лагно и Шувалову

26 декабря стартует чемпионат мира по рапиду и блицу
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press
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Карлсен постарается защитить два титула, в женских турнирах примет участие чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь.

Во вторник, 26 декабря, стартует последний крупный шахматный старт года — чемпионат мира по рапиду и блицу, который примет Самарканд. Традиционно в этих соревнованиях принимают участие почти все сильнейшие шахматисты мира. До одного из крупнейших городов Узбекистана в этом году доехали Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Левон Аронян, Рихард Раппорт, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Бибисара Асабуева и многие другие. В строю и 17-я чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. А вот ее соотечественник Дин Лижэнь пропускает очередной крупный старт (17-й чемпион мира не играл с июня).

Без Фируджи и Накамуры

В 2026 году Узбекистан примет Всемирную шахматную олимпиаду, крупнейший шахматный форум, который соберет в Ташкенте или Самарканде около тысячи шахматистов и тренеров. ЧМ по рапиду и блицу — хорошая проверка для местных организаторов, ведь на него тоже прибыли шахматисты из 49 стран.

Хотя не всем гроссмейстерам понравился выбор ФИДЕ в пользу Самарканда. Ходили слухи, что ЧМ хотят перенести на январь 2024 года, чтобы не пересекаться с католическим Рождеством, но в итоге это осталось лишь на уровне идеи, хотя номинально чемпионаты мира начинаются аккурат после 25 декабря. «Я не имею ничего против Самарканда, это город с большой историей, который, насколько я знаю, славится своими коврами, — отмечал в начале ноября второй номер рейтинга ФИДЕ Фабиано Каруана. — Проблема в том, как туда попасть. Я посмотрел, и для американца, североамериканца или южноамериканца это ужасно сложно! Путь из Торонто в Самарканд займет 35 часов, и это невероятно дорого. Билет эконом-класса стоит более 4 тысяч долларов, что неподъемная цифра для большинства людей, которые не имеют шансов заработать там деньги и едут просто ради удовольствия».

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Фабиано в последний момент все-таки заявился на турнир, а вот его партнеры по сборной США решили отказаться от долгой поездки. В Узбекистане не сыграют такие специалисты по коротким контролям, как Хикару Накамура, Леньер Домингес и Уэсли Со. Не будет второй год подряд и третьего номера блицрейтинга Алиреза Фируджа. Иранец, ныне выступающий за Францию, предпринял попытку обойти Со в борьбе за путевку в турнир претендентов-2024 по рейтингу, сыграв несколько мини-матчей с ветеранами французских шахмат. В итоге Алиреза не хватило одной победы, и его идея провалилась (Со обойдет его на один балл по итогам года). Репутация Алиреза подмочена, а ФИДЕ ввела новые правила. Теперь соревнования, в которых принимает участие как минимум один шахматист с рейтингом выше 2700 пунктов (или 2500 для женских турниров), должны быть зарегистрированы не позднее чем за 30 дней до даты начала турнира.

Впрочем, и без Фируджа с титулованными американцами в Узбекистане будет на кого посмотреть. Действующий чемпион мира и по рапиду, и по блицу Магнус Карлсен готов защищать свои титулы. Его основными конкурентами, судя по всему, будут призеры прошлого года Фабиано Каруана, Винсент Кеймер, Айк Миртиросян, а также очень сильные игроки в быстром контроле: Аниш Гири, Ян-Кшиштоф Дуда, Арджун Эригайси, Нодирбек Абдусатторов, Владимир Федосеев, Алексей Сарана (последние двое теперь представляют Словению и Сербию соответственно). Из россиян наилучшие шансы на медали имеют Владислав Артемьев и Даниил Дубов.

Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Настрой Яна

Дубов становился чемпионом мира по рапиду в 2018 году, а на прошлом ЧМ в Казахстане попал в топ-10 в обоих турнирах. Близок к медали в Казахстане был и Владислав Артемьев. В рапиде он стал седьмым, на пол-очка отстав от серебряного и бронзового призеров. Тогда Влад стал единственным, кому удалось обыграть Карлсена, но ничья с Федосеевым и поражение от Каруаны в концовке не позволили войти в топ-3. В блице 13,5 очка хватило только на то, чтобы замкнуть топ-10.

К Самарканду Артемьев подходит в блестящей форме. На московском турнире «Шахматные звезды» ему удалось уверенно обойти в рапид и блиц таких опытных мастеров, как Александр Грищук, Теймур Раджабов, Евгений Томашевский и Сергей Карякин. Последний вновь пропускает крупный турнир из-за нежелания играть под нейтральным флагом.

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Однако и без него в обоих турнирах сыграют сразу 40 наших гроссмейстеров, в том числе юные таланты: Алексей Гребнев, Николай Аверин, Артем Усков, Савва Ветохин, Лев Зверев, Давид Ахмедов, Роман Шогджиев, Николай Трегубенко, Артем Пингин, Сергей Склокин и Давид Богдан.

Среди рейтинг-фаворитов помимо Артемьева (10-й номер «посева») и Дубова (12-й) стоит выделить Яна Непомнящего (2-й), Петра Свидлера (7-й), Грищука (20-й) и Андрея Есипенко (21-й). Кстати, Ян завоевал серебро ЧМ-2013 по рапиду и серебро ЧМ-2014 по блицу, но до победы пока не добирался.

«Как я отношусь к ЧМ по рапиду и блицу? В целом в турнире, который носит статус чемпионата мира, надо играть за первое место или не играть совсем, — отмечал «СЭ» Непомнящий. — К тому же всегда хочется закончить год на мажорной ноте. Посмотрим. До ЧМ еще довольно много времени. Надеюсь подойти к нему в хорошей форме и буду бороться за высокие места».

Шахматистка Александра Горячкина
Александра Горячкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как пойдет

У женщин рейтинг-фаворитами являются чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе, Александра Костенюк, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

«Традиционно очень хорошо в быстром контроле играет Екатерина Лагно, — говорил «СЭ» тренер сборной России, чемпион Европы Евгений Наер. — Она уже трижды выигрывала титул чемпионки мира по блицу, поэтому никто не удивится, если Катя сделает это в четвертый раз. У Александры Горячкиной практически нет выдающихся результатов в быстрые шахматы и блиц. Но мне кажется, если ты хорошо играешь в классику, находишься в отличной форме, что в ее случае бесспорно, — ты априори одна из фавориток турнира. В прошлом году Полина Шувалова долго лидировала в блицтурнире. Она молодая, сильная, мотивированная. Наверное, это главное трио наших надежд. Однако многие девочки могут выстрелить».

Александра Горячкина. «Вовремя проиграть партию — это хороший навык». Горячкина — о главном успехе за последние пять лет и турнире претенденток

Сама Александра Горячкина, выигравшая бронзу на ЧМ-2018 по рапиду, отметила, что сыграет в Узбекистане в свое удовольствие.

«Может, и плохо, но я не отношусь к рапиду и блицу очень серьезно, — рассказывала «СЭ» Горячкина. — Пойдет игра — хорошо, нет — ничего страшного. Например, в прошлом году у меня был дележ третьего-четвертого места на ЧМ по рапиду, но по дополнительным показателям я финишировала без медали. Тогда не расстроилась: четвертая и четвертая. Понятно, что всегда хочется большего, но надо хорошо играть. Жаль, что не всегда получается».

Помимо нашего звездного трио на ЧМ сыграют еще 17 наших девушек, в том числе победительница суперфинала Баира Кованова и здорово проявившая себя на «Большой швейцарке» Лея Гарифуллина.

Призовой фонд ЧМ составит 1 миллион долларов.

Чемпионат мира по рапиду и блицу. Расписание турнира
25 декабря — прибытие, техническое совещание, открытие
26-28 декабря — рапид
29-30 декабря — блиц
31 декабря — отъезд

Шахматы
Александра Костенюк
Екатерина Лагно
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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