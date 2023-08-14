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Сегодня, 15:30

В Ростовской области широко отметили День физкультурника

Анатолий Курагин
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В рамках празднования Дня физкультурника на территории Ростовской области прошли масштабные спортивные мероприятия: мастер-классы, зарядки с чемпионами, спартакиады, турниры и другие активности.

— В Ростовской области спорт любят, спортом увлекаются. Более двух миллионов жителей региона систематически занимаются физкультурой. И наша задача — постоянно увеличивать число сторонников спорта и ЗОЖ, в том числе создавая современную инфраструктуру, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов. — Сегодня более 10 тысяч тренеров, инструкторов и специалистов работают в сфере физической культуры и спорта. Они воспитывают чемпионов, которыми гордится вся страна и к рекордам которых стремятся все сильнейшие спортсмены. Желаю всем тренерам здоровья и спортивных побед. А всех жителей Дона призываю активно заниматься спортом.

Спортивные мероприятия проходили на территории всего региона. Но главной площадкой стал гребной канал «Дон». Мероприятия начались с восьми утра и продлились до восьми вечера. Принять участие могли все желающие. Продемонстрировать свои спортивные умения или просто поддержать родных, друзей и коллег пришли порядка пяти тысяч человек.

Состоялись финальные соревнования регионального этапа фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудящегося населения «ГТО — сила, здоровье, энергия!». Отметим, фестиваль проводится в три этапа (муниципальный, зональный и финальный) среди жителей в возрасте от 25 до 49 лет. На этапе в Ростовской области приняли участие более 2,5 тысячи человек. Спортивная программа проводилась в формате эстафеты многоборья ГТО.

Также на гребном канале прошел фестиваль уличной культуры и экстремального спорта «Уличная классика». В его рамках состоялись спортивные активности, мастер-классы и шоу. Участников ждал грантовый конкурс Росмолодежи, в котором можно было выиграть до 1,5 млн рублей. Были организованы соревнования на кубок Ростовской области по гребле на лодках класса «Дракон». Прошла традиционная спартакиада среди работников органов исполнительной и законодательной власти региона, которая проводится с 2018 года по шести видам спорта: мини-футболу, пляжному волейболу, уличному баскетболу, легкой атлетике, плаванию и скандинавской ходьбе.

— В Ростовской области работают почти 11 тысяч спортивных объектов: спорткомплексы, футбольные манежи, ледовые катки, бассейны. До конца этого года возведут и отремонтируют еще 40 объектов. Депутатский корпус постоянно получает соответствующие наказы от жителей донских муниципалитетов. Один из последних примеров их исполнения — строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Зверево. Это долгожданный и очень важный для города проект, — рассказал первый зампредседателя донского парламента Сергей Михалев.

Добавим, что за последние пять лет в Ростовской области возведенои отремонтировано около 200 спортивных объектов.

Нужно работать над тем, чтобы у населения появилось желание заниматься массовым спортом и физкультурой, укреплением собственного здоровья и физических возможностей. Это зависит от многих факторов — наличия доступной инфраструктуры для занятий спортом, пропаганды здорового образа жизни, информированности о тех возможностях, которые есть каждом городе для занятий тем или иным видом физической активности. Уверена, что эта работа будет продолжена, — отметила председатель комитета Заксобрания региона по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ирина Жукова.

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