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Сегодня, 00:12

Четыре футболиста погибли из-за наводнения в Ливии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ливийская футбольная ассоциация объявила, что по меньшей мере четыре футболиста погибли из-за наводнения после шторма «Даниэль».

В минувшие выходные средиземноморский шторм привел к наводнениям на востоке Ливии, в результате которых многие районы страны остались без электричества и связи, затоплены жилые дома и дороги. По предварительным данным, погибли более 5,3 тысячи человек, а также более 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

В Ливии объявлен трехдневный национальный траур, а все пострадавшие от урагана и наводнений районы признаны зонами бедствия.
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