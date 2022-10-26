Тренер ENCE считает, что valde помогает команде своим опытом

Тренер команды ENCE Ээту sAw Саха оценил вклад Вальдемара valde Вангсы в игру команды.

«Valde привносит в игру большой опыт своих предыдущих команд, а также новые идеи. У него очень хорошее общение, и он действительно силен в клатч-ситуациях. Он играет на позиции люркера, которая ему очень подходит. Это дает ему большую свободу в выборе таймингов, поскольку он довольно много работает самостоятельно, в зависимости от карт и стратегий, конечно», — приводит Metaratings слова sAw.

Valde присоединился к ENCE в августе нынешнего года, до этого он играл за OG.

ENCE примет участие в турнире IEM Rio Major 2022, который пройдет с 31 октября по 15 ноября. Общий призовой фонд соревнований составляет 1 250 000 долларов.