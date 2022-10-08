Maelstorm считает, что International 11 по Dota 2 станет провальным для NaVi и VP

Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов оценил шансы киберспортивных команд из СНГ-региона на чемпионате The International 11 по Dota 2.

«В целом, такие общие ожидания: на группы пока смотреть сложно, так как хочется сначала посмотреть на Wild Card, посмотреть на мету, которая для всех будет неким сюрпризом, ибо у всех пока только догадки. Никто точно не знает, как кто будет играть. Насчет провала, думаю, что для NaVi этот турнир будет провальным. Также есть шанс, что он таким станет и для VP, но у нее есть шансы выйти. По поводу BetBoom и Team Spirit, думаю, что для Spirit данный TI не будет провалом, а по BB есть мнение, что она сильно высоко не поднимется. Тут надо смотреть на игру, как они будут играть в целом. Можно отыграть круто группы, но слиться в плей-офф, можно и наоборот. Но в целом, скорее важнее именно общий уровень игры. BB — темная лошадка», — приводит слова Кузьминова Cybersport.Metaratings.ru.

Natus Vincere завершили выступление в первый игровой день Last Chance в группе А на первом месте. Virtus.pro заняли вторую строчку в группе В.

Отборочные Last Chance на The International 11 проходят с 8 по 12 октября в Сингапуре. 12 команд разыгрывают две путёвки в основную стадию чемпионата, которая состоится с 15 по 30 октября.