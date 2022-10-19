Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 07:10

Virtus.pro объявил об уходе RAMZES666

Роман RAMZES666 Кушнарев.
Фото Virtus.pro, Telegram

Российская организация Virtus.pro сообщила об уходе керри из состава по Dota 2 Романа RAMZES666 Кушнарева. Об этом киберспортивный клуб проинформировал в своем Telegram-канале 18 октября.

После неудачного отбора в финальную стадию The International 2022 Virtus.pro и RAMZES666 приняли решение не продлевать контракт.

«Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

RAMZES666 выступал за Virtus.pro с мая 2022 года. Он первым в из представитилей стран СНГ достиг отметки в 10,000 рейтинга в Dota 2.

Источник: https://virtus.pro/articles/roman-ramzes666-kusnaryov-pokidaet-virtuspro
Virtus.Pro (Dota 2)
Роман "RAMZES666" Кушнарев
0
Читайте также
Главный плейбой тенниса: он встречался с Шараповой, Боней и солисткой Pussycat Dolls
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

CyberStepan об игре Pure: «Одна из лучших на Pudge за всю историю»