Virtus.pro объявил об уходе RAMZES666

Российская организация Virtus.pro сообщила об уходе керри из состава по Dota 2 Романа RAMZES666 Кушнарева. Об этом киберспортивный клуб проинформировал в своем Telegram-канале 18 октября.

После неудачного отбора в финальную стадию The International 2022 Virtus.pro и RAMZES666 приняли решение не продлевать контракт.

«Иногда так бывает, что состав из индивидуально сильных исполнителей не складывается в мощную команду. Поэтому мы с Романом приняли совместное решение завершить сотрудничество», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

RAMZES666 выступал за Virtus.pro с мая 2022 года. Он первым в из представитилей стран СНГ достиг отметки в 10,000 рейтинга в Dota 2.