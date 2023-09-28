Канте, Кейн и Сон вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила вторую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Баварии» Харри Кейн — 91 OVR. 30-летний англичанин в оформил хет-трик и сделал 2 голевые передачи в матче 5-го тура бундеслиги против «Бохума» (7:0).

Команда недели EA FC 24. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 27 сентября.