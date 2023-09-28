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Сегодня, 02:27

Канте, Кейн и Сон вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото AFP
Команда недели EA FC 24.
Фото Twitter
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Компания EA Sports представила вторую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Баварии» Харри Кейн — 91 OVR. 30-летний англичанин в оформил хет-трик и сделал 2 голевые передачи в матче 5-го тура бундеслиги против «Бохума» (7:0).

Команда недели EA FC 24.
Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 27 сентября.

Футболистки в&nbsp;EA FC&nbsp;24. В онлайн-режиме футбольной игры EA FC 24 впервые появятся карточки футболисток
Гарри Кейн
ФК Бавария
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