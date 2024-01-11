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Сегодня, 03:57

Мартинес, Эрнандес и Де Йонг вошли в новую команду недели FC 24

Евгений Козинов
Корреспондент
Лаутаро Мартинес.
Фото Reuters
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Компания EA Sports представила 17-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — 89 OVR. 26-летний аргентинец забил гол в матче 19-го тура серии А против «Вероны» (2:1).

17-я команда недели EA FC 24.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 10 января.

Тео Эрнандес
Лаутаро Мартинес
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Салах, Мане и Фоден вошли в новую команду недели FC 24