Мартинес, Эрнандес и Де Йонг вошли в новую команду недели FC 24

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Компания EA Sports представила 17-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — 89 OVR. 26-летний аргентинец забил гол в матче 19-го тура серии А против «Вероны» (2:1).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 10 января.