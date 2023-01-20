Рэшфорд, Дибала и Тиагу Силва вошли в новую команду недели FIFA 23

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Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самый высокий рейтинг получил нападающий «Ромы» Пауло Дибала — 88 OVR. 29-летний аргентинец забил два гола в матче серии А против «Фиорентины» (2:0).
Derby dynamos and title chase titans ?#TOTW 1??2?? is here.#FUT #FIFA23 pic.twitter.com/PPdxbg9JgH— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 18, 2023
Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 18 января.