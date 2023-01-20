Рэшфорд, Дибала и Тиагу Силва вошли в новую команду недели FIFA 23

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Ромы» Пауло Дибала — 88 OVR. 29-летний аргентинец забил два гола в матче серии А против «Фиорентины» (2:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 18 января.