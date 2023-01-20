Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Киберспорт
Главная
Киберспорт
Киберфутбол

Сегодня, 00:10

Рэшфорд, Дибала и Тиагу Силва вошли в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
Пауло Дибала.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Компания EA Sports представила 12-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самый высокий рейтинг получил нападающий «Ромы» Пауло Дибала — 88 OVR. 29-летний аргентинец забил два гола в матче серии А против «Фиорентины» (2:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 18 января.

Пауло Дибала
0
Читайте также
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Рогов рассказал о локальном наступлении ВС РФ в Запорожской области
В Иране обозначили позицию Тегерана по вхождению в состав РФ новых регионов
В Киеве признали убийство переговорщика Киреева ошибкой спецслужб Украины
Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Подмосковье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гризманн, Эдегор и Шоу вошли в новую команду недели FIFA 23