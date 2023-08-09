«Скучно видеть уродливые бутсы» — игроки требуют добавить новую обувь в EA FC 24

Уже скоро выйдет FIFA 24 — впервые под новым названием. Но игроки продолжают высказывать пожелания. Например, на Reddit надеются, что в этой части появится полноценная кастомизация бутсов в режиме Ultimate Team, где нужно собрать с нуля команду мечты.

Бутсы. Фото EA Sports

Ultimate Team — самый популярный режим в игре, и многие недоумевают, почему там нельзя нацепить на любимого футболиста обувь поярче и покрасивее. Особенное негодование фанатов вызывает тот факт, что в остальных режимах такая возможность есть — значит, дело не в проблемах с лицензированием.