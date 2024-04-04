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4 апреля, 21:45

Почему не работает NFC? ФАС России требует объяснений от Apple

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото ФАС
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Федеральная антимонопольная служба России обратилась к Apple с требованием представить позицию «относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS».

Ведомство недовольно тем, что россияне фактически не имеют возможности пользоваться бесконтактной оплатой — приложения банков удаляются из AppStore, а ApplePay не позволяет использовать российские карты.

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Установить же стороннее приложение вне Евросоюза попросту невозможно, да и использовать чип NFC на iOS может только все тот же ApplePay. ФАС видит в этом возможное нарушение антимонопольного законодательства. И если диалог с Apple не задастся, то все может закончиться очередным гигантским штрафом.

Источник: ФАС
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