Почему не работает NFC? ФАС России требует объяснений от Apple

Федеральная антимонопольная служба России обратилась к Apple с требованием представить позицию «относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS».

Ведомство недовольно тем, что россияне фактически не имеют возможности пользоваться бесконтактной оплатой — приложения банков удаляются из AppStore, а ApplePay не позволяет использовать российские карты.

Установить же стороннее приложение вне Евросоюза попросту невозможно, да и использовать чип NFC на iOS может только все тот же ApplePay. ФАС видит в этом возможное нарушение антимонопольного законодательства. И если диалог с Apple не задастся, то все может закончиться очередным гигантским штрафом.