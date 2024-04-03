Техника подорожает? Землетрясение на Тайване угрожает дефицитом смартфонов и видеокарт

3 апреля, 21:45
Сегодня произошло самое сильное за последнюю четверть века землетрясение на Тайване — и это угрожает поставкам электроники во всем мире. Большую часть микрочипов по-прежнему производят именно на этом острове.
Уже сейчас известно, что корпорации TSMC пришлось останавливать производство и эвакуировать свои заводы.
Между тем, даже ввременный перерыв может повредить производству особенно «нежных» чипов. Если восстановить производство быстро не выйдет, то цены на технику вроде смартфонов и видеокарт резко поползут вверх.