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3 апреля, 21:45

Техника подорожает? Землетрясение на Тайване угрожает дефицитом смартфонов и видеокарт

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Сегодня произошло самое сильное за последнюю четверть века землетрясение на Тайване — и это угрожает поставкам электроники во всем мире. Большую часть микрочипов по-прежнему производят именно на этом острове.

GTX 1060. NVIDIA сняла с производства видеокарты GTX — их долго считали «народными»

Уже сейчас известно, что корпорации TSMC пришлось останавливать производство и эвакуировать свои заводы.

Между тем, даже ввременный перерыв может повредить производству особенно «нежных» чипов. Если восстановить производство быстро не выйдет, то цены на технику вроде смартфонов и видеокарт резко поползут вверх.

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