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Сегодня, 20:10

Российский бизнес требует запретить параллельный импорт ноутбуков и смартфонов

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Консорциум АНО «Вычислительная техника», объединяющий в себе российских производителей техники Depo, «Aквариус» и других, предложил Минцифры РФ запретить параллельный импорт ноутбуков, планшетов и смартфонов. Вместо этого они предлагают поддержать отечественный бизнес при помощи льготных кредитов, спонсирования из госбюджета и введения утилизационного сбора.

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Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники выступила с поддержкой помощи производителям, но одновременно с этим высказалась против параллельного импорта, указывая на то, что это приведет к повышению цен и негативно повлияет на рынок в целом.

Источник: DTF
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