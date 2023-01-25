Atomic Heart ушла на золото. Игра выйдет 21 февраля

Студия Mundfish объявила, что игра Atomic Heart ушла на золото и выйдет 21 февраля.

Переносов быть не должно, поэтому игра появится на PC, PlayStation и Xbox. В первый же день она попадет в каталог Game Pass.

События Atomic Heart происходят в альтернативной версии СССР, где революционные научные достижения привели к невероятной катастрофе.

Для России покупка игры будет недоступна. Также на территории РФ не планируется официального релиза. В России игра официально не будет доступна в Game Pass.

Разработчики поблагодарили своих партнеров и всех тех, кто принимал участие в этом проекте. В том числе тех, кто ждал и поддерживал Atomic Heart.