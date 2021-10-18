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18 октября 2021, 19:58

Денис Лебедев: «Киберспорт, безусловно, является спортом»

Данил Алешин
Корреспондент

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» победу российской киберспортивной команды Team Spirit над командой из Китая PSG.LGD (3:2) в финале турнира The International по игре Dota 2.

«Думаю, что это мировая тенденция. Технологии и киберспорт — одно без другого не может существовать. Думаю, что киберспорт, безусловно, является спортом. Очень приятно, что наша команда победила и продолжает набирать обороты!» — сказал Лебедев «СЭ».

За победу киберспортсмены получили 18 миллионов долларов в качестве призовых.

Денис Лебедев
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