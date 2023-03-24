Компания Capcom выпустила ремейк игры Resident Evil 4. Проект уже можно скачать

Сегодня, 18:29
Компания Capcom выпустила ремейк игры Resident Evil 4, которую уже можно скачать в Steam.
Игра является ремейком одноименной игры 2005 года, которая является шестой в основной серии Resident Evil.
Официально ремейк Resident Evil 4 в России не продается, в нем нет русскоязычной локализация с озвучкой и субтитрами.
Сообщается, что 7 апреля к игре будет выпущен бесплатный режим «Наемники». Ранее в Steam состоялся релиз бесплатной демоверсии под названием Resident Evil 4: Chainsaw Demo.