Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Видеоигры
Главная
Видеоигры

19 сентября, 22:56

Найден способ, как поиграть в Mortal Kombat 1 по сети из России и Беларуси

Артем Ращупкин
редактор раздела «Видеоигры»
Mortal Kombat 1.
Фото Mortal Kombat
Telegram Дзен

У игроков из России и Беларуси возникли трудности с доступом к сетевым серверам Mortal Kombat 1 — геймеры просто не могут поиграть по сети с другими. Из-за этого они стали целенаправленно занижать оценки игре. Ответа от разработчиков не последовало, но фанаты сами нашли способ, как обойти это ограничение.

Чтобы поиграть в онлайне Mortal Kombat 1 из России и Беларуси, нужно:

  1. Зайти в настройки сети на ПК, PS5 или Xbox Series.
  2. Вручную прописать параметры DNS: 176.99.11.77 в качестве основного сервера и 80.78.247.254 в качестве дополнительного сервера.
Mortal Kombat 1. Игроки из России и Беларуси занижают оценки Mortal Kombat 1 — дело в запрете играть по сети

Если данный способ не помог, то проблема может решиться при помощи VPN.

Релиз Mortal Kombat 1 состоялся 19 сентября на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.

1
0
Читайте также
Bild: Нагельсманн возглавит сборную Германии
Криштиану Роналду получил в подарок дорогой ковер после приезда в Тегеран
Эрдоган грубо ответил на вопрос американской журналистки о Кавале
Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Майкова
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стример Recrent потратил 150 тысяч рублей на Call of Duty: Warzone, которую закроют послезавтра

Чего не хватает в Mortal Kombat 1? Игроки ждут контент, кастомизацию и диалоги