Немецкий геймер врывается в эфиры телепередач, чтобы спросить когда выйдет GTA 6

Фанат GTA из Германии уже два года врывается на телепередачи, чтобы спросить, когда же выйдет GTA 6. Пока успех ему не сопутствует — никто так и не ответил.

В последний раз он встрял в эфир спортивной передачи, где перебил футболиста. Закончилось это ожидаемым образом — геймера вывела охрана. Перед этим он успел получить стакан воды в лицо от одного из зрителей.

Дата релиза GTA 6 остается неизвестной. Хотя, опираясь на финансовые планы издательства Take-Two, многие геймеры и инсайдеры ожидают ее релиза в промежутке между апрелем 2024 года и мартом 2025 года.