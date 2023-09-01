В Федерации компьютерного спорта России надеются увидеть спортсменов из Украины на официальных соревнованиях

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал «СЭ» намерение украинской федерации киберспорта (UESF) выйти из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за допуска россиян до выступлений под национальным флагом.
«Печально видеть, как политика диктует условия спорту. Этим решением коллеги сильно ограничат возможности своих спортсменов получать турнирный опыт и проявлять себя на международной арене. Мы искренне надеемся, что коллеги не пойдут на такой шаг, и мы увидим спортсменов из Украины на чемпионате мира и других официальных соревнованиях», — сказал Смит «СЭ».
28 августа прошел съезд IESF, на котором делегаты проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Позже стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена обжаловать данное решение.
Также Международная федерация киберспорта отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в организации.