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Сегодня, 12:22

В Федерации компьютерного спорта России надеются увидеть спортсменов из Украины на официальных соревнованиях

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал «СЭ» намерение украинской федерации киберспорта (UESF) выйти из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за допуска россиян до выступлений под национальным флагом.

«Печально видеть, как политика диктует условия спорту. Этим решением коллеги сильно ограничат возможности своих спортсменов получать турнирный опыт и проявлять себя на международной арене. Мы искренне надеемся, что коллеги не пойдут на такой шаг, и мы увидим спортсменов из Украины на чемпионате мира и других официальных соревнованиях», — сказал Смит «СЭ».

28 августа прошел съезд IESF, на котором делегаты проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Позже стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена обжаловать данное решение.

Также Международная федерация киберспорта отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в организации.

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