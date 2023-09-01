В Федерации компьютерного спорта России надеются увидеть спортсменов из Украины на официальных соревнованиях

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал «СЭ» намерение украинской федерации киберспорта (UESF) выйти из состава Международной федерации компьютерного спорта (IESF) из-за допуска россиян до выступлений под национальным флагом.

«Печально видеть, как политика диктует условия спорту. Этим решением коллеги сильно ограничат возможности своих спортсменов получать турнирный опыт и проявлять себя на международной арене. Мы искренне надеемся, что коллеги не пойдут на такой шаг, и мы увидим спортсменов из Украины на чемпионате мира и других официальных соревнованиях», — сказал Смит «СЭ».

28 августа прошел съезд IESF, на котором делегаты проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Позже стало известно, что Федерация киберспорта Украины намерена обжаловать данное решение.

Также Международная федерация киберспорта отклонила предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в организации.