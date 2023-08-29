В Госдуме призвали мировые федерации последовать примеру киберспорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации киберспорта (IESF) вернуть российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном.

«Во-первых, надо поздравить международную федерацию, потому что это логичное решение на сегодняшний день. Киберспорт ничем не отличается от других видов спорта. Я думаю, этому примеру нужно последовать и другим федерациям. Также поздравляю нашу федерацию киберспорта, потому что гораздо легче участвовать в соревнованиях под своим национальным флагом, это могут подтвердить спортсмены из любого вида спорта. Когда ты подвергаешься санкциям, то, конечно, надо еще справляться с психологическим давлением. Мир должен внимательно отнестись к этому решению, потому что оно логичное и справедливое», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 августа прошел съезд IESF, на котором проголосовали за то, чтобы российские команды вновь могли выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном.

Руководство Федерации киберспорта Украины заявило, что обжалует это решение организации.

(Сергей Жуков)