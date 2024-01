ПК или консоль — на чем комфортнее играть в видеоигры

У платформ почти одинаковое количество плюсов.

Хоть раз в жизни каждый интересовался эксклюзивом одной из игровых платформ. Мне до сих пор обидно, что из-за отсутствия консолей PlayStation 3 и Xbox 360 не получилось опробовать на релизе такие хиты поколения, как Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots и Gears of War 2. Впрочем, и жаловаться тоже не приходилось, ведь никакая консоль не смогла бы вытянуть Crysis с вменяемой графикой.

На каждой из платформ всегда были уникальные проекты, привлекающие потенциальных игроков, но что с удобством? Какой из вариантов будет удобнее и почему иногда консоль — это круто, а игровой ПК — огромный кирпич?

PlayStation 5 и Xbox Series

Начнем со стационарных консолей нынешнего поколения и рассмотрим, в чем же плюс этой платформы для игр.

Казалось бы, стоит начать с эксклюзивов, но, судя по последним веяниям в индустрии, рано или поздно даже важные эксклюзивы платформ появляются на ПК, за исключением, разве что, Bloodborne. Ну а в случае Microsoft с их экосистемой почти все релизы параллельно с Xbox выходят и на Windows.

Первым плюсом консолей все-таки является оптимизация новых тайтлов.

Можно сказать, что более слабые по сравнению с топовыми ПК характеристики консолей не позволят выдавать такую же картинку и фреймрейт, как компьютер с новенькой RTX 4090. Только вот, как особенно показывает опыт 2023 года, стабильность работы новых игр на ПК часто оказывается хуже, чем на консолях. Впрочем, во всем бывают исключения: можно вспомнить тот же Cyberpunk 2077 и его релиз на PS4. Но зачастую, если проект выходит на актуальных консолях, стабильность его работы все-таки будет лучше.

PlayStation 5 (слева) и Xbox Series X. Фото engadget.com/xbox-series-x-ps5-six-month-review-184554071.html

Еще один плюс консолей — это цена.

Тем более, если вы умудрились приобрести консоль в бандле или в период скидок. Все-таки новенький ПК обойдется вам дороже, нежели PlayStation или Xbox, особенно, если говорить о Xbox Series S. Да и не слишком дорогая подписка Xbox Game Pass или PS+ открывает для вас двери во множество игр.

Против этого плюса можно привести аргумент покупки телевизора, если у вас его нет и вы живете на съемном жилье. Но в таком случае все равно получится сэкономить: например, мной вместе с PS5 был куплен не самый дорогой проектор. Правда, в случае с проектором придется потратить время на создание темноты в помещении, если вы захотите поиграть при свете дня, но все решают блекаут-шторы или фукция Remote play для трансляции картинки на планшет.

Стоит сказать, что и хороший монитор, который позволит насладиться вам производительностью топового ПК, по стоимости не сильно отличается от телевизора с вменяемыми характеристиками. Ну и главный плюс, который был оценен на собственном примере — это удобство запуска игр. Все-таки по сравнению с игровым ноутбуком, который шумит и нагревается, игра на консоли ощущается гораздо комфортнее.

Портативные консоли Steam Deck и Nintendo Switch

Говоря о портативках, конечно, мы начнем с самого заметного и явно преимущества — мобильности. Все-таки условная Nintendo Switch даже с учетом всей периферии явно компактнее других игровых решений, включая ноутбуки.

Продолжая разговор о Nintendo, нельзя не упомянуть широкую линейку эксклюзивов, которые часто не покидают пределов консоли, да и разрабатывает свои проекты «большая N» всегда с учетом специфики своих устройств.

Если вам хочется прикоснуться к мультиплатформенным игровым релизам из библиотеки Steam, то и мистер Гейб Ньюэлл предлагает вам свое решение — Steam Deck. Консоль от Valve, конечно, не столько компактна, как решение от Nintendo, но при этом гораздо мощнее.

Nintendo Switch (сверху) и Steam Deck. Фото reddit.com

Впрочем, если вариант от создателей Half-life вас не устраивает, то вы всегда можете присмотреться к конкурентам в лице Lenovo Legion Go и недавно анонсированному варианту от MSI под названием «Claw».

Увы, подобные консоли обойдутся вам дороже, чем Nintendo Switch, и даже могут превзойти по цене стационарные варианты от Sony и Microsoft.

Портативки — идеальный вариант для путешествующего геймера, которому нет смысла организовывать себе игровое место. Steam Deck и его конкуренты — это, фактически, портативные ПК, специализированные для игровых развлечений.

Услада всех бояр — персональный компьютер

Вариант, который может обеспечить самую плавную производительность и комфортный игровой опыт с максимально высоким количеством кадров. Правда, для по-настоящему комфортной игры придется раскошелиться, особенно если вы решите стать обладателем самого производительного ПК. Топовые решения от той же NVIDIA могут больно ударить по финансам.

Игровой ПК. Фото expertreviews.co.uk/pcs/1407130/best-gaming-pc

Ну и отдельно стоит упомянуть, что ПК, несмотря на свою мощь и гибкость в плане комплектующих и их выбора, все еще является достаточно массивным устройством, которое будет проблематично перевозить на большие расстояния.

Игровые ноутбуки

Если вы являетесь убежденным ПК-геймером, не сидите на месте и не хотите отказывать себе в удовольствии играть в самые свежие игры, то стоит присмотреться к ноутбукам. Да — это компромисс, но компромисс честный.

Игровой ноутбук не даст вам той же производительности, что и топовый (или предтоповый) настольный ПК, но ознакомиться с интересующими вас проектами получится. Правда мобильные решения могут оказаться даже дороже стационарных, и, как в случае с консолями, у вас вряд ли получится вписаться в бюджет до 100 тысяч рублей. Особенно если решитесь обзавестись топовым ноутбуком — тут цены могут достигать невиданных высот.

Ноутбук. Фото techradar.com/news/msi-gaming-laptops-how-to-find-the-best-msi-gaming-laptop-for-you

Большой минус игровых ноутбуков — шумность и нагрев. Во время игры в некоторые из относительно свежих игр ноутбук может нагреваться до больших температур, и все это на фоне шума систем охлаждения. Хотя, если вы любите совмещать приятное с полезным, ноутбук позволит вам не отвлекаясь от игры приготовить себе яичницу — так сильно греются некоторые из моделей.

Впрочем, есть у ПК и одно несомненное преимущество для любителей шутеров и прочих соревновательных игр — управление. Ни один геймпад не позволит вам реагировать также четко и быстро, как старая добрая связка «клавиатура-мышь». Ну и RTS традиционно являются ПК-жанром. Так что, если вы любитель стратегий, можете не смотреть на консоли слишком долго, для вас все решено.

Ну и последнее преимущество ПК, если вам десять лет и вы еще не являетесь обладателем мощного ПК. Вы всегда можете выпросить у родителей ноутбук под предлогом того, что он нужен вам для учебы. С плойкой это не прокатит. Главное — не соглашайтесь на Mac и заранее подготовьте аргументы против этого решения.

Так на чем лучше всего играть?

У всех вариантов есть свои плюсы и минусы, но, если вы хотите охватить как можно больше проектов и пробовать все самые громкие и высоко оцененные релизы, то не получится ограничиться одним из вариантов. Да и не будем забывать, что всегда приятно иметь выбор, на чем играть.

Просто представьте, как вы играете в Baldur's Gate 3 на своем ПК, а потом пересаживаетесь на диван и проводите вечер за It Takes Two со своей второй половинкой. А для путешествий у вас припасена Nintendo Switch и Зельда.

Не ограничивайте себя в выборе и, главное, следуйте по зову своего сердца, ведь главное — это ваш комфорт и предпочтения.

В чем удобство консолей:

— Устройства стоят меньше, чем мощный ПК.

— Экслюзивы, которых нет на ПК.

— Удобно играть — можно расположиться где угодно и как угодно.

— Компактность — касается не только портативных консолей. Можно легко взять с собой в загородный дом, легко транспортировать при переезде.

— Не нужно смотреть на системные требования в играх.

— Не нужно постоянно обновлять устройство на более мощное.

— Геймпад намного лучше и отзывчивее в слэшерах, платформерах, файтингах и спортивных симуляторах.

— Меньше багов, чем на ПК.

В чем удобство ПК:

— Количество FPS без ограничений.

— Максимальная производительность.

— Наличие торрент-трекеров.

— Бесплатные раздачи ААА-игр в магазинах Steam и Epic Games Store.

— Некоторые игры в Steam и EGS стоят чуть дешевле, чем на консолях.

— Графика в некоторых играх на ПК лучше, чем на консолях.

— Наличие модов — так можно довести до блеска любой проект.

— Обратная совместимость — можно запустить все старые игры.

— Возможность модернизировать ПК в любой момент.

— На ПК намного удобнее прицеливаться, играть в шутеры и стратегии.