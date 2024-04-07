Блогер Мелстрой поленился сфотографироваться с фанатом, но подарил ему почти 3 млн рублей

Сегодня, 21:20
Поклонник стримера Мелстроя подошел к его машине, чтобы сфотографироваться со своим кумиром. Но Мелстрой не захотел вылезать из машины и вместо этого сунул фанату толстую пачку купюр с фразой: «чтобы мы оба остались довольны». На видео можно услышать, что в ней 30 тысяч долларов или 2,7 млн рублей.
Сразу после этого счастливчик захотел обнять блогера, но поскольку тому пришлось бы все-таки вылезти — все ограничилось рукопожатием.
Мелстрой — белорусский блогер, известный провокационными выходками во время своих эфиров. В начале 2024 года был объявлен в розыск в России и Белоруссии из-за уклонения от службы в армии Белоруссии. Однако уже через два месяца блогера сняли с розыска после его заявлений о помощи детским домам. В конце марта блогер пожертвовал 27 миллионов рублей в фонд помощи пострадавшим от атаки в «Крокус Сити Холле».
По словам самого блогера, за день он получает от 1,5 до 2 миллионов рублей. Основным источником дохода является реклама.