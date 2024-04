Продолжение легендарной стратегии «В тылу врага» выйдет в мае на ПК

Серия RTS «В тылу врага» (Men of War) хорошо знакома множеству российских геймеров из нулевых, и сейчас она наконец-то получит продолжение.

Разработчики из студии Best Way сообщили, что Men of War 2 выйдет на ПК уже 15 мая. В игре будут присутствовать сражения как на Восточном, так и на Западном фронте Второй мировой войны.

Фото В тылу врага 2

Авторы обещают «ошеломляющее разнообразие игровых возможностей», «увлекательные истории в сюжетных одиночных кампаниях» и «бесконечные сражения с другими командирами» в мультиплеере.