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Сегодня, 17:10

Дмитрий Куплинов женится? Ютубер сделал предложение своей девушке спустя 10 лет отношений

Владислав Шалганов
Корреспондент
Дмитрий Куплинов.
Фото Соцсети
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Русский летсплеер Дмитрий Куплинов сделал предложение своей девушке Екатерине спустя 10 лет отношений.

Дмитрий Куплинов.
Фото Соцсети

Фото с кольцом Куплинов опубликовал в своих социальных сетях. В комментариях пользователи поздравляют блогера и сетуют на то, как быстро летит время.

Дмитрий Куплинов состоит в отношениях со своей девушкой Екатириной Малиной уже десять лет. Когда и где пройдет брачная церемония — неизвестно.

Дмитрий Куплинов.
Фото Соцсети

Дмитрий Куплинов — один из самых известных российских летсплееров-ютуберов. На данный момент у него 16.5 миллионов подписчиков. На канале он проходит различные игры, проводит прямые трансляции и общается с аудиторией.

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