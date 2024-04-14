Дмитрий Куплинов женится? Ютубер сделал предложение своей девушке спустя 10 лет отношений

Сегодня, 17:10
Русский летсплеер Дмитрий Куплинов сделал предложение своей девушке Екатерине спустя 10 лет отношений.
Фото с кольцом Куплинов опубликовал в своих социальных сетях. В комментариях пользователи поздравляют блогера и сетуют на то, как быстро летит время.
Дмитрий Куплинов состоит в отношениях со своей девушкой Екатириной Малиной уже десять лет. Когда и где пройдет брачная церемония — неизвестно.
Дмитрий Куплинов — один из самых известных российских летсплееров-ютуберов. На данный момент у него 16.5 миллионов подписчиков. На канале он проходит различные игры, проводит прямые трансляции и общается с аудиторией.