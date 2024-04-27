Инди-игра Manor Lords от разработчика-одиночки обошла Civilization 6 по онлайну в Steam

Manor Lords, симулятор развития средневекового поселения, только вышел в ранний доступ — и уже побил рекорды по онлайну в своем жанре. Сейчас пиковый онлайн Manor Lords превышает 170 тысяч игроков. Для сравнения онлайн шестой части Civilization составляет 162 657 игроков.

За большую часть разработки Manor Lords отвечает единственный человек из Польши — Грег Стычень, назвавший свою студию Slavic Magic в честь мема, сравнивающего The Witcher 3 и Mass Effect: Andromeda.

Предполагается, что игра выйдет из раннего доступа примерно через год.