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Сегодня, 20:15

Fallout 5 может выйти гораздо раньше — Bethesda планирует передать серию другой студии

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Bethesda Softworks
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То, что Fallout 5 придется ожидать еще годы, давно известно — Bethesda делает игры долго, а после Starfield наступит очередь TES VI, которую ждут уже 13 лет.

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Тем удивительнее новости о том, что новая часть Fallout может появиться гораздо раньше — только заниматься ей будет другая студия.

Судя по слухам, толчком к этому стала невероятная популярность сериала Fallout и сопутствующий ей всплеск продаж.

Один из очевидных кандидатов на роль разработчиков новой игры — это студия Obsidian, в свое время сделавшая Fallout: New Vegas и проявлявшая желание работать по франшизе и дальше. В настоящий момент и Bethesda, и Obsidian принадлежат Microsoft, поэтому юридических преград возникнуть не должно.

Источник: RPGNuke
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