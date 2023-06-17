Тренер сборной по велогонкам на шоссе рассказал, что россияне пройдут отбор на Олимпиаду

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Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян заявил, что квалификационный отбор на олимпийские соревнования по велоспорту на шоссе завершится в октябре, российские спортсмены смогут отобраться на Игры в Париже в этой дисциплине.
«Из-за наложенных на российский спорт санкций наши спортсмены в настоящее время могут набирать квалификационные очки только в составе своих профессиональных команд на коммерческих турнирах. Если отечественных велогонщиков на шоссе допустят до участия в парижских Играх, то кто-то из них обязательно получит возможность выступить на них. Точное их количество станет понятно 23 октября, когда будет подведен итоговый рейтинг, следовательно, тогда и завершится олимпийский отбор. Если бы олимпийский рейтинг был остановлен в конце прошлого года, то у нас могли бы поехать на Игры по три мужчины и женщины. В 2023 году те же спортсмены выступают на мировой арене, и я думаю, что в октябре мы должны забрать такое же количество квот. Но в любом случае по одному спортсмену и спортсменке у нас будут представлены в каждой гонке», — приводит слова Абрамяна ТАСС.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.