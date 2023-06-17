Тренер сборной по велогонкам на шоссе рассказал, что россияне пройдут отбор на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян заявил, что квалификационный отбор на олимпийские соревнования по велоспорту на шоссе завершится в октябре, российские спортсмены смогут отобраться на Игры в Париже в этой дисциплине.

«Из-за наложенных на российский спорт санкций наши спортсмены в настоящее время могут набирать квалификационные очки только в составе своих профессиональных команд на коммерческих турнирах. Если отечественных велогонщиков на шоссе допустят до участия в парижских Играх, то кто-то из них обязательно получит возможность выступить на них. Точное их количество станет понятно 23 октября, когда будет подведен итоговый рейтинг, следовательно, тогда и завершится олимпийский отбор. Если бы олимпийский рейтинг был остановлен в конце прошлого года, то у нас могли бы поехать на Игры по три мужчины и женщины. В 2023 году те же спортсмены выступают на мировой арене, и я думаю, что в октябре мы должны забрать такое же количество квот. Но в любом случае по одному спортсмену и спортсменке у нас будут представлены в каждой гонке», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать атлетов из России в нейтральном статусе при условии, что они не выражают открытую поддержку СВО и не связаны контрактами с военными структурами.