Велогонщик Медер скончался после аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии»

16 июня, 15:01
Швейцарский велогонщик Джино Медер скончался после аварии во время пятого этапа местного тура, сообщает сайт команды Team Bahrain Victorious.
Инцидент произошел вчера, 15 июня. На 197-м километре трассы на большой скорости друг с другом столкнулись двое гонщиков. Врачи прибыли на место происшествия через две минуты.
Американец Магнус Шеффилд, который был вторым участником аварии, через пару минут пришел в себя, а позже был доставлен в больницу.
Медер упал в воду и долгое время находился там без сознания. Его реанимировали, после чего на вертолете скорой помощи доставили в местный госпиталь.
Сегодня, 16 июня, 26-летний швейцарец скончался в результате полученных травм, полученных при столкновении.
Его лучшим результатом на велогонке «Тура Швейцарии» является 27-е место в 2021 году.