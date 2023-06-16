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Велоспорт

16 июня, 15:01

Велогонщик Медер скончался после аварии на пятом этапе «Тура Швейцарии»

Виталий Косик
Корреспондент
Велогонщик Джино Медер
Джино Медер.
Фото Reuters
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Швейцарский велогонщик Джино Медер скончался после аварии во время пятого этапа местного тура, сообщает сайт команды Team Bahrain Victorious.

Инцидент произошел вчера, 15 июня. На 197-м километре трассы на большой скорости друг с другом столкнулись двое гонщиков. Врачи прибыли на место происшествия через две минуты.

Американец Магнус Шеффилд, который был вторым участником аварии, через пару минут пришел в себя, а позже был доставлен в больницу.

Медер упал в воду и долгое время находился там без сознания. Его реанимировали, после чего на вертолете скорой помощи доставили в местный госпиталь.

Сегодня, 16 июня, 26-летний швейцарец скончался в результате полученных травм, полученных при столкновении.

Его лучшим результатом на велогонке «Тура Швейцарии» является 27-е место в 2021 году.

Велоспорт
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