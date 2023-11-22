Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Велоспорт
Новости
Велошоссе
Велотрек
Маунтинбайк
Вело-BMX
Главная
Велоспорт

Сегодня, 12:03

Велосипедистка Бурлакова получила нейтральный статус UCI

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус обладательнице серебряной и бронзовой медали чемпионата мира 2021 года по трековым велогонкам россиянке Яне Бурлаковой, сообщает ТАСС со ссылкой на документы организации.

В мае UCI допустил россиян и белорусов до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций со своими странами, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.

23-летняя Бурлакова является трехкратным бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19349003
2
0
Читайте также
Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
Сборная России не выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
Эксперты спрогнозировали изменения в России в 2024 году
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
«Ангарский маньяк» получил еще 10 лет колонии по новому делу о трех убийствах
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Нам педали принесут олимпийские медали
"ВТБ Арена парк" провёл "Велоночь"
Гонщик "Катюши" отбивается от фанатов
Армстронг в центре допингового скандала
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Международный союз велосипедистов разрешил выступать в нейтральном статусе 36 россиянам