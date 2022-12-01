Итальянский велогонщик погиб, попав под грузовик. Водитель скрылся с места ДТП

Призеру чемпионата мира Давиде Ребеллину был 51 год.

Известный итальянский велогонщик Давиде Ребеллин стал жертвой ДТП во время тренировки под Виченцей. Как сообщает Il Gazzettino, итальянский велогонщик попал под колеса грузовика. Спортсмену был всего 51 год.

Гибель

По информации местных СМИ, трагедия произошла 30 ноября возле одного из ресторанов. Грузовик, выезжая с перекрестка, сбил велогонщика и уехал с места происшествия, Давиде погиб на месте. Сообщается, что автомобиль даже не остановился после наезда на спортсмена.

Местная полиция ведет расследование ДТП и работает над установлением личности водителя грузовика. Изначально было предположение, что виновник происшествия просто не заметил Ребеллина. Однако после просмотра камер видеонаблюдения сотрудники полиции пришли к выводу, что не заметить человека на велосипеде было невозможно.

У Давиде осталась супруга по имени Франсуаза, с которой он был в браке с 2014 года. Незадолго до смерти спортсмен завершил карьеру, которая длилась с 1992 года — целых 30 лет. Он выступал за команду WorkService-Vega.

Давиде Ребеллин. Фото AFP

Карьера

Ребеллин считался одним из сильнейших специалистов-шоссейников своего поколения. Он более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура. Давиде побеждал в таких однодневных гонках, как Льеж — Бастонь — Льеж, Флеш Валонь, Amstel Gold Race, Париж — Ницца.

Также итальянец в течение пяти дней возглавлял общий зачет на «Джиро д'Италия» 1996 года, где занял в итоге шестое место. Одна из самых значимых побед гонщика — серебро чемпионата мира по велошоссе 1991 года.

Давиде завоевывал и серебро Олимпиады в Пекине в групповой гонке в 2008 году. Однако его допинг-проба, взятая в период Игр, показала положительный результат на наличие эритропоэтиносодержащего препарата. В итоге итальянцу пришлось вернуть медаль.

Допинг

В апреле 2009 года МОК объявил, что шесть спортсменов дали положительный результат теста во время летних Олимпийских игр 2008 года, не упоминая имен или видов спорта. Позднее стало известно, что в их числе был и Ребеллин.

Своей вины Давиде не признал. Проба «Б» подтвердила положительный результат на запрещенное вещество, и итальянец был лишен медали и дисквалифицирован на два годаь — до 27 апреля 2011 года. Еще до окончания срока отстранения спортсмен уже вел переговоры с командами о контракте.

В итоге после дисквалификации Ребеллин одержал несколько значимых побед, в числе которых «Тур Иджена» — шоссейная многодневная велогонка, с 2012 года ежегодно проводящаяся в Индонезии. Спортсмен, несмотря на солидный возраст, активно участвовал в соревнованиях вплоть до 2022 года, который стал последним в его карьере.

Он планировал не обрывать свои связи со спортом и собирался работать над проектом нового велосипедного бренда. «Езда на велосипеде по-прежнему будет частью моей жизни и моей повседневной жизни», — говорил Давиде. Но жизнь велогонщика трагически оборвалась, а полиции теперь предстоит разобраться в деталях происшествия.