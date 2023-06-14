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Прыжки в воду

Сегодня, 01:22

Дружинин анонсировал фильм про прыжки в воду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин анонсировал выход художественного фильма о прыжках в воду. Премьера намечена на 2023 год.

«Мы снимаем художественный фильм про наш вид спорта, который выйдет на всех экранах страны уже в декабре 2023 года. В фильме будут переплетены события из реальной жизни и личные истории наших героев. Эта картина покажет, что спорт меняет людей и покажет в особенности наш вид спорта и его специфику. Это история про жизнь людей. Уверен, что кино понравится не только любителям прыжков в воду, но и всем остальным», — цитирует Metaratings.ru Дружинина.

Источник: https://metaratings.ru/news/druzhinin-my-snimaem-khudozhestvennyi-film-pro-pryzhki-v-vodu-on-vyidet-v-2023-godu-258557/
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