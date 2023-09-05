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Прыжки в воду

Сегодня, 16:46

Дружинин — о критериях World Aquatics: «Участие наших спортсменов будет проблематично. Это опять дискриминация»

Алина Савинова
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о критериях Международной федерации плавания, согласно которым российские спортсмены смогут выступать на турнирах только в нейтральном статусе. Он надеется, что World Aquatics изменит условия допуска.

«World Aquatics не сделал шаг навстречу к нам своим утверждением критериев, на основании которых российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе. Это ограничивает нашу возможность участия в соревнованиях под эгидой международной федерации. Не соблюдается спортивный принцип. Они фактически скопировали рекомендации МОК, плюс добавили свои рекомендации. В такой истории участие наших спортсменов будет проблематично. По сути, это опять дискриминация. Мы будем надеяться на то, что Международная федерация благоразумно поменяет или уберет эти критерии и даст возможность нормально выступить нашим сильнейшим спортсменам и обеспечить конкуренцию внутри соревнований», — цитирует Дружинина Metaratings.ru.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

5 сентября во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация приступила к изучению опубликованных World Aquatics критериев по допуску российских спортсменов.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/druzhinin-uchastie-nashikh-sportsmenov-budet-problematichno-po-suti-eto-opyat-diskriminaciya-281152/
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