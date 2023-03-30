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Сегодня, 18:58

Исполком МОК перераспределил медали, завоеванные на Играх-2012 Лашмановой и Антюх

Виталий Косик
Корреспондент
Наталья Антюх.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Исполком МОК постановил перераспределить медали, завоеванные на летних Играх 2012 года в Лондоне россиянками Еленой Лашмановой и Натальей Антюх, сообщает пресс-служба комитета.

Спортсменки были замечены в нарушении антидопинговых правил и лишились своих медалей в прошлом году после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Золотая медаль 2012 года Лашмановой в женской спортивной ходьбе на 20 км перешла к Цеян Шэньцзе (Китай), серебро — Хун Лю (Китай), а бронза — Люй Сючжи (Китай).

Золотая медаль Антюх в беге на 400 метров с барьерами перешла к Лашинде Демус (США), серебро — к Зузане Хейновой (Чехия), а бронза — к Калисе Спенсер (Ямайка).

Олимпиада
Елена Лашманова
Наталья Антюх
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