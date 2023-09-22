Россиянам запретят выступать под флагом страны, если РУСАДА не выполнит условия ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) запретит российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира и Европы, если РУСАДА не выполнит критерии соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира. Флаг РФ не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены», — приводит ТАСС заявление ВАДА.

Также сообщается, что ВАДА предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования на территории страны, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Кроме этого, представители РУСАДА не смогут присутствовать на заседаниях агентства, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.

22 сентября исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.