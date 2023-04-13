РУСАДА проверило на допинг танцевальный дуэт Дэвис — Смолкин впервые за восемь месяцев

РУСАДА в марте 2023 года проверило на допинг 14 отечественных фигуристов, в числе которых оказались серебряные призеры чемпионата России Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сообщает ТАСС.

Отмечается, что танцевальная пара последний раз тестировалась РУСАДА в июле 2022 года.

Также в первый месяц весны РУСАДА были проверены Артур Даниэлян, Марк Кондратюк, Владимир Ощепков, Иван Попов, Александр Самарин (второй раз), Евгений Семененко, Виктория Федянина, Мария Гоголева, Аделия Петросян (второй раз в 2023 году), Таисия Щербинина, Дарья Усачева (второй раз) и Вероника Яметова. В феврале агентство протестировало 14 фигуристов, в январе — 21.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские старты, фигуристы тренировались в США.