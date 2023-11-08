РУСАДА с начала 2023 года выявило 127 случаев нарушений спортсменами антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре выявило 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.

«В октябре 2023 года РУСАДА выявлено 13 случаев возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит заявление РУСАДА ТАСС.

По информации ТАСС, всего за 10 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 127 случаев нарушений (в октябре — 13, в сентябре — 9, в августе — 6, в июле — 8, в июне — 6, в мае — 21, в апреле — 16, в марте — 13, в феврале — 25, в январе — 10).

За 12 месяцев 2022 года было выявлено 135 случаев возможных нарушений антидопинговых правил.