Бронзовый призер Олимпиады-2020 спринтер Леви сдал положительный допинг-тест

Ямайский спринтер Рональд Леви рассказал, что получил уведомление от Антидопинговой комиссии Ямайки о том, что он сдал положительный допинг-тест.

«В начале прошлого месяца я прошел тестирование. Я был просто ошеломлен, когда получил информацию о положительном допинг-тесте. На данный момент я жду вскрытия пробы В. Я намерен отстаивать свою честность, потому что уверен, что если и нарушил правила, то несознательно», — написал атлет в соцсети.

31-летний Леви выиграл бронзовую медаль в забеге на 110 м с барьерами на Олимпийских играх в Токио-2020.