В РУСАДА назвали три ключевые претензии ВАДА к организации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о ключевых претензиях Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) к РУСАДА.

— У ВАДА три ключевые претензии: первое — несоответствие количества нарушений антидопинговых правил, указанных в федеральном законе тем нарушениям, которые указаны во всемирном антидопинговом кодексе. Второе — несоответствие определений соревновательного и внесоревновательного периода, которые указаны в кодексе и на данный момент в нашем федеральном законе. Мы однозначно за то, чтобы наше законодательство было гармонизировано.

Третье — лаборатория. Наша лаборатория не может помочь в анализе проб на данный момент. Мы тратим огромные деньги для вывоза проб в зарубежные лаборатории: прежде всего сейчас нам помогает Турция. Есть лаборатория Египта, она не аккредитована, но она одобрена — интересный для нас вариант сотрудничества. По федеральному закону я не могу туда везти пробы, так как она не аккредитована, но одобрена на анализ крови. Мы за это замечание мы однозначно выступаем и поддерживаем.

Многие говорят, что мы пытаемся прогнуться под ВАДА, пойти у них на поводу. Но это нам необходимо. Мы и так этим занимались. Мое мнение, что мы должны гармонизировать законодательство. Но решение принимать не РУСАДА, потому что мы не политическая организация, — сказала Логинова.

22 сентября исполком ВАДА объявило, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном на протяжении четырех лет. В декабре 2020 года CAS сократил сроки санкций ВАДА в отношении российского спорта до двух лет.