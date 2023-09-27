Представитель МИД РФ: «ВАДА находит любые причины, чтобы ограничивать выступления российских спортсменов»

Специальный представитель МИД РФ по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев прокомментировал то, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу ВАДА.

«Вся это направлено на то, чтобы использовать данный вопрос как механизм давления на нашу страну. В других странах разве нет нарушений? ВАДА и другие организации находят любые причины, чтобы зацепиться и ограничивать выступления наших спортсменов. Мотив абсолютно очевиден. МИД РФ это нередко подчеркивал на различных площадках. Мы считаем, что это политическое давление. МИД готов содействовать всем ведомствам для защиты интересов России», — сказал Хорев.

22 сентября исполком ВАДА объявил, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.