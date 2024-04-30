ВАДА не полностью согласно с подходом CHINADA к допинговому делу китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не полностью согласно с подходом Китайского антидопингового агентства (CHINADA) в расследовании дела 23 китайских пловцов.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда спортсменов допустили к Олимпиаде. В ВАДА заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть версию CHINADA о «бытовом загрязнении».

«По большей части по техническим причинам ВАДА не совсем согласилось с подходом CHINADA. Однако, решив, что оно не в состоянии оспорить сценарий заражения, ВАДА решило не подавать 23 технические апелляции в CAS, чтобы фактически заменить выводы об «отсутствии нарушения антидопинговых правил» на выводы о «нарушении антидопинговых правил без вины или халатности» со стороны спортсменов. Такие апелляции, даже если бы они были удовлетворены, абсолютно ничего не изменили бы в плане участия спортсменов в Олимпийских играх или любых других соревнованиях», — приводит РИА Новости слова текста заявления организации.

При этом в ВАДА отметили, что на загрязнение указывали следующие факторы: у 23 пловцов были 28 положительных проб; пловцы были из разных регионов Китая, с разными тренерами и из разных плавательных клубов; они находились в одном и том же месте в одно и то же время, когда появились положительные пробы; все результаты проб были на стабильно низком уровне; некоторые из спортсменов неоднократно проходили тестирование во время соревнований по плаванию.

25 апреля появилась информация, что ВАДА обратилось к независимому прокурору Эрику Коттье для расследования дела китайских пловцов. Также сообщалось, что организация отправит в Китай группу независимых аудиторов, чтобы оценить состояние местной антидопинговой программы. CHINADA, в свою очередь, взяло на себя обязательство активно сотрудничать с ВАДА.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил. В ее допинг-пробе от 25 декабря 2021 года было найдено аналогичное вещество — триметазидин. Однако в ВАДА настаивают, что параллели между инцидентом в плавании и кейсом российской фигуристки проводить нельзя. По словам главного юрисконсульта Всемирного антидопингового агентства Росса Венцеля, в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования.