ВАДА готовит документы для передачи дела РУСАДА в Спортивный арбитражный суд

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) занимается подготовкой необходимых документов для передачи дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«ВАДА готовит документы, необходимые для передачи дела в CAS. Для этого не существует крайнего срока», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

22 сентября исполком ВАДА принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Позже Российское антидопинговое агентство направило Всемирному антидопинговому агентству уведомление о желании оспорить в CAS лишение статуса соответствия.

В конце октября сообщалось, что ВАДА рассмотрит вопрос обновления статуса соответствия РУСАДА 17 ноября.