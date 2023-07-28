В США разоблачили нового Армстронга. Великий тренер оказался обманщиком и накачивал подопечных допингом

Во Флориде завершилась эпопея с приговором 66-летнему тренеру по конному спорту Джейсону Сервису.

Великие спортсмены, кумиры миллионов, столь респектабельно выглядящие в каких-нибудь рекламных съемках, на поверку могут оказаться ничтожными обманщиками. Спорт проходил через такие перевоплощения сотни раз, но в США с учетом его медийности и широты выражения мнений такие реинкарнации случаются особенно громкими. Велогонщик Лэнс Армстронг — один из ярких примеров.На днях за океаном завершилась еще одна длинная история про допинг с поучительным финалом и символизмом почти в каждой фамилии персонажей.

Что случилось?

Легендарный тренер чистокровных верховых лошадей Джейсон Сервис был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в том, что накачивал лошадей запрещенными веществами перед скачками ради увеличения шанса на победу. Сервис оказался действительно на высшем уровне — действовала целая схема из ветеринаров и разработчиков. Любопытно, что в английском «сервис» еще и означает «отбывать срок».

Сервиса арестовали еще в начале коронавирусной пандемии — в марте 2020-го, однако вердикт вынесли только сейчас. Он признал вину и теперь обязан помимо завершения отбытия своего срока заплатить около 500 тысяч долларов штрафа. Имя для американских скачек знаковое — его лошади выигрывали многие престижные старты.

Журналисты передают слова судьи Южного окружного суда США Мэри Кей Выскочил — с легендой скачек она была действительно сурова. «Вы подорвали целостность скачек как спорта, подвергли риску лошадей и жокеев. Вы сами решили все это сделать — никто вас не заставлял. Вы жульничали, солгали и нарушили закон». Судья даже заметила, что 48-месяный срок — слишком мало для такого обвинения, но по законам это самое жесткое наказание. Если бы Сервис не признался, ему грозило 25 лет заключения.

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Как обманывал Сервис?

66-летний дилер стал одним из заметных лиц в большой сети мошенников — уже 21 человек оказался в тюрьме после раскрытия схемы. Сервис рассылал владельцам лошадей счета, в которых использование препарата SGF-1000 маскировалось под «иглоукалывание и хиропрактику» — не самые научные медицинские методы.

Хиропрактика заключается в манипуляциях руками с опорно-двигательной системой благодаря некой «жизненной силе». Правда, многим помогает — возможно, это просто умелый массаж. Однако в случае Сервиса он вряд ли был эскулапом-кудесником — просто в инъекциях содержался так называемый фактор роста, делающий лошадок выносливее, мощнее и быстрее.

Задействованы были тренеры, ветеринары, дистрибьюторы препаратов. Закупленные Сервисом флаконы SGF-1000 были разработаны на нелегальных предприятиях. Субстанция была запрещена с 2012 года, но Сервис, зная это, продолжал ее применять. А заодно и нанял ветеринара, чтобы замаскировать следы под другое вещество.

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Международные масштабы

И тут еще один символизм — самой известной лошадью Сервиса, которой, как оказалось, также вводили препарат, было животное по кличке Максимальная Безопасность. Она выиграла самые престижные в Новом Свете скачки в Кентукки, входящие в Тройную корону США.

Максимальная Безопасность с жокеем Луисом Саесом выиграла Кентуккийское дерби в 2019 году, но позже была дисквалифицирована стюардами. Также были аннулированы результаты скачек в нескольких штатах США и даже ОАЭ. Получается, мошенники обманывали сотрудников таможни, пограничной службы США и, конечно, делающих ставки. До конца неизвестно, наживались ли Сервис и Ко на тотализаторе, зная о своем преимуществе. Расследование полноценно проводила ФБР. Благодаря прослушке органы узнали о переговорах Сервиса и другого известного тренера, Хорхе Наварро — они обсуждали поставки кленбутерола и бронходилататоров.

Сервис в последнем слове не сдержал слез и сказал, что «будет жить с этим до конца своей жизни» и «искренне сожалеет»:

— Никакими словами нельзя объяснить, насколько я раскаиваюсь и сожалею о принятых мною решениях, о людях, которых я подвел, и о людях, которым причинил боль, в основном моей жене и двух сыновьям, — сказал обвиняемый. Один из сыновей и его девушка работали у самого Сервиса в конюшне. Родственники тренера в этот момент были в зале заседания.