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Допинг

Сегодня, 17:30

В российском спорте новый допинговый случай с вредителями. И опять подсыпали мельдоний

Бегун Дмитрий Сойкка считает, что допинг попал в его организм по вине недоброжелателя
Сергей Подушкин
Обозреватель
Дмитрий Сойкка
Дмитрий Сойкка дисквалифицирован за мельдоний.
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Бегун Дмитрий Сойкка получил уменьшенную дисквалификацию, доказав, что стал жертвой злоумышленника.

Мельдоний входит в список запрещенных препаратов уже давно, но ловят на нем российских (и не только) спортсменов по-прежнему регулярно. Однако российский бегун, специалист на длинных дистанциях Дмитрий Сойкка еще более-менее легко отделался — Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) решил сократить рекомендованную РУСАДА дисквалификацию для него и бегуньи Марины Осокиной с четырех до двух лет. По мнению Сойкки, в ДАК поверили его аргументам о том, что он принял «лошадиную» дозу мельдония отнюдь не специально, поскольку препарат подсыпал в бутылку с водой перед соревнованиями недоброжелатель.

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Радостное решение ДАК

Вообще Сойкку вряд ли можно считать звездой легкой атлетики даже по российским меркам. Сейчас бегуну 24 года, а наибольших успехов он добился в 2020-2021 годах, когда выиграл молодежный чемпионат России по кроссу, стал вторым на молодежном первенстве страны на «десятке», а также завоевал золото чемпионата Петербурга в беге на 5000 метров. Локальным пиком его карьеры стал чемпионат России-2021 по полумарафону, где Сойкка завоевал серебро с личным рекордом (1 час 4 минуты 40 секунд), уступив только чемпиону Владимиру Никитину. Правда, проиграл он очень много — почти четыре минуты.

Возможно, Дмитрий продолжил бы прогрессировать, однако его карьеру остановила история с мельдонием — допинг-проба как раз после чемпионата страны в полумарафоне дала положительный результат, спортсмена отстранили от соревнований, начались длительные разбирательства. Которые завершились буквально на днях двухлетней дисквалификацией от Всероссийской федерации легкой атлетики. Чем Сойкка, кстати, очень доволен, ведь стандартный срок в такой ситуации — четыре года. А сейчас с учетом уже отбытого срока ему осталось страдать без стартов меньше двух месяцев — дисквалификация закончится 23 сентября 2023-го.

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«Когда я узнал, что нам дали по два года с учетом срока, отбытого во временном отстранении, то был ошеломлен. Для меня это стало радостным событием, потому что теперь до выхода из дисквалификации осталось совсем немного времени. Год и девять месяцев прошли в борьбе за честное имя, но и без наказания наши нарушения, наверное, невозможно было оставить. Если бы арбитры ДАК не были уверены в том, что мы не принимали сознательно мельдоний, то никогда бы не дали нам лишь по два года», — заявил Сойкка ТАСС.

Упаковка мельдония
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Подмешивают и подмешивают?

Развил Сойкка и тему несознательности применения им и Осокиной мельдония. По словам Дмитрия, проведенная экспертиза доказала — имел место однократный прием препарата. У бегуна нет стопроцентных доказательство, но, по версии его и тренера, мельдоний был в бутылке с водой, принадлежащей Марии, из которой Сойкка сделал несколько глотков. А подмешал мельдоний в воду другой бегун, недоброжелатель Осокиной, имя которого Дмитрий не называет, так как железные доказательства отсутствуют. В любом случае спортсмен теперь будет готовиться к соревнованиям — его первым после дисквалификации стартом может стать Казанский национальный полумарафон 1 октября.

Вообще тема вредителей внутри спортивного сообщества в последнее время всплывает рядом со случаями положительных проб на мельдоний регулярно. Где правда, где нет — понять сложно, но в любом случае мельдоний, в отличие, скажем, от кровяного допинга, действительно можно подмешать в напитки. Так, гребцы Никита Моргачев и Павел Сорин, попавшиеся на мельдонии перед Олимпиадой в Токио, недавно были оправданы после проверки на детекторе лжи, обвинив во вредительстве мстительного гребца-запасного. О том, что мельдоний ему могли подсыпать, говорил после Олимпиады-2018 в Пхенчхане керлингист Александр Крушельницкий, но его тогда все равно дисквалифицировали на четыре года.

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В начале весны 2023-го Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию за мельдоний знаменитому украинскому гимнасту Олегу Верняеву с четырех до двух лет. Кстати, до сих пор у многих возникают вполне обоснованные сомнения по поводу справедливости внесения ВАДА мельдония с 2016 года в список запрещенных препаратов. С тех пор мельдоний испортил жизнь многим атлетам (самая знаменитая — теннисистка Мария Шарапова), хотя некоторым удавалось оправдаться. Так, велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова избежали наказания, доказав, что стали жертвами зараженных продуктов.

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