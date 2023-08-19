Самая странная легкоатлетка мира заболела раком и получила наказание за допинг

Бегунья Дути Чанд, в свое время засудившая международную федерацию, отрицает намеренный прием запрещенки.

Знаменитая индийская легкоатлетка Дути Чанд, скорее всего, не сможет принять участие в Олимпиаде в Париже, где бегунья на короткие дистанции намеревалась завершить свою удивительную карьеру. 28-летняя спортсменка получила на родине четырехлетнюю дисквалификацию за прием запрещенки и теперь попытается доказать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. У Чанд есть опыт успешной защиты в CAS — в 2015 году она выиграла процесс у Международной федерации по делу о повышенном уровне тестостерона. Но сейчас шансов у Дути мало, даже с учетом того, что у бегуньи обнаружили онкологическое заболевание — рак первой степени.

Фото Global Look Press

Нарушение прав соперниц

Чанд — двукратный серебряный призер Азиатских игр, обладательница национального рекорда в беге на 100 метров среди женщин (11,17 секунды), а также участница двух Олимпиад. Но знаменита она не спортивными успехами, а гормональными отклонениями и отчаянной борьбой за свои права (которая по факту привела к нарушению прав других спортсменок). В 2014 году юниорку из бедной индийской деревни внезапно дисквалифицировали из-за гиперандрогении (неестественно высокого для женщины уровня мужских гормонов). Скорее всего, после этого Дути завершила бы карьеру, но о ее истории услышали канадские юристы, которые взялись защищать девушку в Спортивном арбитражном суде.

И тут выяснилось, что корректного способа отличить мужчину от женщины современная наука не придумала. В итоге «тестостероновое правило» в легкой атлетике отменили. А Чанд сумела вернуться на беговую дорожку и даже добиться локальных успехов, хотя мировой звездой она не стала. Соперницы продолжали жаловаться на ее мужское телосложение, в 2019 году новый повод для косых взглядов дало публичное признание Дути в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это привело к разрыву бегуньи с частью своей семьи и многими друзьями. Негативные настроения в отношении спортсменки не исправил и основанный на ее судьбе фильм «Рашми Ракета», вышедший на экраны Индии в 2021-м.

Новости о положительном тесте на допинг в общем-то стали логичным продолжение того, что творилось вокруг этой спортсменки. В декабре на внесоревновательных тестах она сдала положительный анализ на три запрещенных вещества — андарин, остарин и лигандрол. При этом вину Чанд не признала, заявив, что употребление допинга стало «непреднамеренным» и вызвано лечением, которое ей назначил физиотерапевт, консультирующий бегунью с 2012 года. Больше того, препараты с примесью селективных модуляторов рецепторов андрогена (которые имитируют эффект анаболических стероидов) были нужны Дути для лечения первой стадии рака.

Фото Global Look Press

Удивительная наивность

— Это явный случай непреднамеренного употребления запрещенного вещества, — заявил адвокат легкоатлетки Партх Госвами. — Нам удалось установить источник вещества в организме и доказать отсутствие умысла. Данный препарат никогда не использовался для получения спортивного преимущества. Чанд прошла сотни тестов на допинг на международном и национальном уровнях и всегда была чиста на протяжении всей своей блестящей карьеры, которая продолжается более десяти лет.

По словам адвокатов, после Олимпиады в Токио у Дути начались сильные боли в паху. После обследования врач диагностировал у спортсменки начальную стадию рака, который, возможно, спровоцирован гиперандрогенией. Чанд рекомендовали временно прекратить тренировки и начать прием лекарств. Но самостоятельно в аптеку спортсменка почему-то не пошла, попросив приобрести необходимые таблетки свою подругу. Правда, из публикаций индийских СМИ не совсем понятно, кто виноват том, что в лекарстве обнаружился допинг: врач, выписавший что-то не то, или фармацевты, «заразившие» препарат незадекларированной химией.

Как бы то ни было, антидопинговая комиссия справедливо сочла, что ответственность за наличие в организме запрещенки лежит исключительно на атлетке. «Никаких оснований полагать, что спортсменка такого уровня была настолько наивной, чтобы употребить какое-либо лекарство без оформления терапевтического исключения и внесения его в протокол тестирования», — говорится в вердикте комиссии. Впрочем, адвокаты намерены оспорить дисквалификацию в CAS. А сама Дути продолжает верить, что еще примет участие в своей третьей Олимпиаде, после чего повесит шиповки на гвоздь.