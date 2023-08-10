«0,10 грамма на литр». Сколько можно выпить, чтобы сдать допинг-тест?

В каких видах спорта на старт могут пустить навеселе, а в каких используют алкотестер?

Алкоголь и профессиональный спорт несовместимы — это понятно любому здравомыслящему человеку. Недаром первая допинговая дисквалификация в олимпийской истории была связана именно с выпивкой. На Играх-1968 года в Мехико шведский пятиборец Ханс-Гуннар Лильенвалл хлебнул для храбрости две кружки пива и в результате сдал положительный тест на этанол, который тогда входил в список запрещенных веществ. Однако в ходе борьбы за чистый спорт понятие допинга корректировалось, и сегодня пьянство, как ни странно, официально запрещено лишь в отдельных видах спорта. За любые виды наркотиков атлетам грозит бан, а вот за горячительные напитки — разве что общественное порицание. Почему же так получилось?

Странные традиции

В ходе дискуссии о возможной декриминализации рекреационных наркотиков в спорте американцы многократно приводили пример с алкоголем. Сейчас получается, что атлет, просто оказавшийся в одной комнате с теми, кто балуется каннабисом, с большой вероятности попадает в неприятности на допинг-контроле. А тому, кто выходит на старт пьяным вхлам, грозит лишь штраф за неспортивное поведение, и то не факт.

Безусловно, любые наркотики — зло. Впрочем, как и алкоголь. Но почему же наркоманам в спорте — не место, а к пьяницам отношение намного лояльнее? Внятного объяснения этому нет. Специалисты, как правило, делают туманные ссылки на «культурные традиции» — якобы алкоголь в большинстве стран мира считают меньшим злом, чем «дурь». Но эта позиция кажется более чем спорной — с учетом современных тенденций на Западе и неизменно жесткой позиции в отношении пьянства в мусульманских регионах.

В действующих документах ВАДА запрет на этанол прописан только в отношение различных гонок — на автомашинах, на мотоциклах, на самолетах и катерах. Также почему-то упомянута стрельба из лука и карате. Скорее всего, это тоже дань странным традициям. Почему лучникам пить перед выступлениями нельзя, а представителям пулевой и стендовой стрельбы — можно? Или почему каратисты могут «махнуть» перед поединком, а дзюдоисты или тхэквондисты — нет? С гонками более-менее понятно — там многое идет от стандартных правил управления транспортными средствами. Но дорогами общего пользования во время соревнований пользуются, например, велосипедисты. Почему в их отношении не действует запрет на алкоголь?

Пить или не пить?

Употребление алкоголя обычно приводит к ослаблению работы вестибулярного аппарата, снижению координации, ухудшению реакции и сообразительности и прочих полезных для спорта качеств. Поэтому для спортсмена пить, и в особенности перед соревнованиями, — это значит вредить самому себе, а также увеличивать риск травмы, в том числе соперников.

Однако не всё так просто. Есть мнение, что в малых дозах алкоголь способен снять стресс, который накануне старта порой мешает атлетам полноценно отдыхать, а во время выступления так можно избавиться от мандража. В качестве замены для данных целей одно время использовались инертные газы аргон и ксенон. Однако ВАДА без внятных объяснений в 2014 году запретил данный метод.

В итоге сейчас некоторые спортсмены «снимают стресс» выпивкой. Особенно в тех видах спорта, где не нужна высокая координация и резкость движений, а важнее расслабленность. Например, в шахматах или танцевальном спорте. Наверное, пить или не пить в такой ситуации — личное дело каждого. Однако здесь присутствует и этический момент. Ведь алкоголем теоретически могут баловаться и несовершеннолетние спортсмены. А традиции различных гонок с игристым вином на подиуме до сих пор по факту рекламируют культуру пьянства. А до недавнего времени на допинг-контроле атлетам чуть ли не официально предлагалось пиво — для ускорения процесса сдачи биоматериала. От подобной практики отказались совсем недавно.

Вне тренда на здоровый образ жизни

Конечно, кто-то может сказать, что нельзя быть ханжами и что спортсмены тоже люди. Спорт — норма жизни, а в жизни есть место самым разными напиткам. Однако в ситуации, когда ВАДА до минимума снизило наказание за прием рекреационных наркотиков, когда в запрещенный список никак не включат табак (в том числе — жевательный) и при этом перекидывают из одного документа в другой нелогичные правила в отношении алкоголя... После всего этого очень цинично на голубом глазу уверять, что спорт — это здоровье нации. Практически во всех цивилизованных странах сегодня запрещена публичная реклама табакокурения и крепкого алкоголя (и тем более — наркотиков). Однако процесс допинг-контроля точно находится вне данного тренда.

Даже в тех видах спорта, где алкоголь запрещен, терпимость к нему не нулевая. Допинг-контроль можно пройти, показав на алкотестере результат до 0,10 грамма на литр. Конечно, это очень низкий показатель. Водитель на дороге считается выпившим после отметки 0,16 г/л на алкотестере. Какому объему выпитого это соответствует, сказать сложно — здесь большую роль играют масса человека, крепость напитка, время употребления, индивидуальный метаболизм и прочие факторы. Однако надо учитывать, что во время тестирования на допинг в организме ловятся мельчайшие следы запрещенки. А 0,10 г/л — это все же не капля в море. То есть алкоголь даже в автогонках — не в черном списке. И это вызывает большие вопросы к составителям современных антидопинговых правил.