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Сегодня, 12:15

5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне

Отдел фото «СЭ»
Фото Getty Images
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Так прошел Кубок Мельбурна в ноябре 2023 года.

В Австралии завершился один из самых престижных турниров в мире конного спорта — Кубок Мельбурна. Второй год подряд победу в нем одержал 41-летний австралийский жокей Марк Захра.

Фото Getty Images

Этому достижению были безумно рады его супруга Элис и сестра Клер. Ведь призовой фонд скачек в Мельбурне превышает пять миллионов австралийских долларов.

Фото Getty Images

Марк финишировал с большим отрывом от своих преследователей и успел показать победный жест рукой с двумя пальцами.

Фото Reuters

Элис наградила своего мужа-героя страстным поцелуем на церемонии награждения. Ее платье было одного цвета с костюмом супруга.

Фото Getty Images

Кубок Мельбурна проводится с 1861 года. На трибуны зрители приходят в ярких нарядах. Модные дефиле болельщиков — давняя традиция турнира. Впрочем, похожие идеи воплощаются на многих крупных скачках.

Фото Getty Images

Шикарные платья и шляпки у женщин, строгие костюмы у мужчин — необходимый дресс-код для пропуска на ипподром Flemington Park в штате Виктория.

Фото Getty Images

По статистике, за соревнованиями единовременно наблюдают более чем 700 миллионов человек в более чем 120 странах. Поэтому у обладателя самого красивого и оригинального наряда на арене есть шанс прославиться на весь мир.

Фото Getty Images

Впрочем, у многих зрителей есть шанс появиться на страницах таблоидов не только из-за костюмов, но и благодаря своему неадекватному состоянию во время скачек. Дни Кубка Мельбурна — официальные выходные в Австралии уже полтора века. Публика по традиции гуляет и употребляет. Причем так сильно, что к концу вторника — дня главных скачек — многие зрители уже не могут не только стоять, но и сидеть.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

Шикарный газон арены выглядит к концу дня как огромная помойка.

Фото Getty Images
В прошлом году полицейским и службе безопасности пришлось предотвратить несколько драк между пьяными любителями конного спорта. В ноябре 2023 года обошлось без больших скандалов и массовых задержаний.
Фото Getty Images
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