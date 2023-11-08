5 миллионов призовых, вторая победа Захры и ежегодная пьянка на скачках в Мельбурне

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Так прошел Кубок Мельбурна в ноябре 2023 года.
В Австралии завершился один из самых престижных турниров в мире конного спорта — Кубок Мельбурна. Второй год подряд победу в нем одержал 41-летний австралийский жокей Марк Захра.
Этому достижению были безумно рады его супруга Элис и сестра Клер. Ведь призовой фонд скачек в Мельбурне превышает пять миллионов австралийских долларов.
Марк финишировал с большим отрывом от своих преследователей и успел показать победный жест рукой с двумя пальцами.
Элис наградила своего мужа-героя страстным поцелуем на церемонии награждения. Ее платье было одного цвета с костюмом супруга.
Кубок Мельбурна проводится с 1861 года. На трибуны зрители приходят в ярких нарядах. Модные дефиле болельщиков — давняя традиция турнира. Впрочем, похожие идеи воплощаются на многих крупных скачках.
Шикарные платья и шляпки у женщин, строгие костюмы у мужчин — необходимый дресс-код для пропуска на ипподром Flemington Park в штате Виктория.
По статистике, за соревнованиями единовременно наблюдают более чем 700 миллионов человек в более чем 120 странах. Поэтому у обладателя самого красивого и оригинального наряда на арене есть шанс прославиться на весь мир.
Впрочем, у многих зрителей есть шанс появиться на страницах таблоидов не только из-за костюмов, но и благодаря своему неадекватному состоянию во время скачек. Дни Кубка Мельбурна — официальные выходные в Австралии уже полтора века. Публика по традиции гуляет и употребляет. Причем так сильно, что к концу вторника — дня главных скачек — многие зрители уже не могут не только стоять, но и сидеть.
Шикарный газон арены выглядит к концу дня как огромная помойка.