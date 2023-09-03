Фридайвер Молчанов установил рекорд России по погружению на глубину в Арктике

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый рекорд страны по погружению в воду на задержке дыхания за пределами Северного полярного круга.

«3 сентября на фестивале по фридайвингу «Глубина Путорана 2023» установлен новый рекорд России — погружение на 100 метров за Северным полярным кругом в дисциплине фридайвинга CWT (Constant Weight — ныряние в глубину в ластах с постоянным весом). Рекорд принадлежит Алексею Молчанову», — приводит ТАСС слова представителя Федерации фридайвинга России.

Молчанов отметил, что озеро Лама на плато Путорана в Норильске стало самой северной точкой страны, в которой проходили соревнования по фридайвингу.

«Когда я вылетал на плато Путорана, предполагал, что погружение будет менее комфортным. Однако все прошло на высшем уровне», — цитирует федерация слова спортсмена.

Соревнования по фридайвингу стартовали в Красноярском крае 31 августа и завершатся 3 сентября. В них участвуют 10 сильнейших фридайверов России.

Алексей Молчанов — сын многократной чемпионки и рекордсменки мира по фридайвингу Натальи Молчановой. На счету 36-летнего спортсмена 34 победы на чемпионатах мира по фридайвингу. В общей сложности он установил 27 мировых рекордов. Молчанов также является президентом Ассоциации фридайверов «Федерация фридайвинга».