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21 марта, 11:59

Международная федерация скайраннинга аннулировала результат россиян на чемпионате мира

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Пресс-служба Федерации альпинизма России сообщила, что Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала результат сборной России на зимнем чемпионате мира.

«ISF уведомила Федерацию альпинизма России о том, что, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Белоруссии, правление ISF приняло решение об исключении результатов общекомандного зачета сборной России, показанных на зимнем чемпионате мира по скайраннингу-2024», — говорится в сообщении Федерации альпинизма России.

Зимний чемпионат мира по скайраннингу проходил с 6 по 10 марта. На турнире российские спортсмены заняли третье место. Бронза была присвоена сборной Испании.

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